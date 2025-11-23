Fue detenido tras haber destrozado una cámara de vigilancia a piedrazos

La rápida acción de un operador del servicio de emergencias 911 permitió la detención de un hombre que, en horas de la madrugada, vandalizó una cámara de vigilancia policial de alta tecnología en el barrio Renacimiento de Córdoba.

El incidente ocurrió en la intersección de calle Argandoña y Mario Braco, cuando personal de monitoreo del 911 visualizó en tiempo real cómo un individuo arrojaba un objeto contundente contra un domo de seguridad ubicado en la zona.

El sujeto utilizó una piedra para impactar directamente contra el domo, provocando que la cámara quedara «fuera de foco y con daños», inhabilitando momentáneamente su función de vigilancia en ese sector.

Inmediatamente, el operador de cámaras transmitió las características físicas y de vestimenta del agresor al personal en patrullaje. Con la descripción aportada, se desplegó un operativo cerrojo en el sector y el personal policial logró ubicar y aprehender al hombre a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque.

Al momento de la detención, los efectivos lograron secuestrar la piedra que habría sido utilizada para cometer el daño al equipamiento de seguridad pública.