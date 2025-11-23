Fuerte choque en Cuesta Blanca, ocurrió durante la madrugada

Pasada la 01:00 de este domingo, se registró un accidente de tránsito en la localidad de Cuesta Blanca. El hecho involucró a un Toyota Yaris conducido por una mujer de 53 años y a una motocicleta Zanella 150 en la que circulaba un hombre de 42 años.

Tras el impacto, el motociclista sufrió politraumatismos y fue asistido por personal de emergencias. Más tarde, se dispuso su traslado al Hospital Sayago para recibir atención especializada.

El episodio ocurrió en una zona de tránsito reducido durante la madrugada y las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y sanitario que trabajó en el lugar.