Grave accidente en Ruta 5 dejó un motociclista derivado al hospital

Un fuerte choque frontal entre un automóvil y una motocicleta provocó este domingo un importante despliegue de emergencia sobre la Ruta 5, en el tramo que conecta la región de Paravachasca con la ciudad de Alta Gracia. El episodio se registró alrededor del mediodía, cuando el tránsito era intenso por el movimiento del fin de semana.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 54 e involucró a una Ford EcoSport con tres ocupantes oriundos de Córdoba y Anisacate, y a una motocicleta Voge 300 conducida por un hombre que sufrió las consecuencias más severas del impacto. Los ocupantes del vehículo no presentaron lesiones, mientras que el motociclista resultó con politraumatismos, una fractura de pelvis inestable y traumatismos en las piernas.

Tras la llegada de los primeros equipos de emergencia, el herido fue estabilizado en la banquina y luego trasladado al Hospital de Alta Gracia para recibir atención especializada. El tránsito permaneció reducido durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de asistencia, relevo de información y retiro de los vehículos involucrados.

En la zona trabajaron bomberos de Villas Ciudad de América, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias, que coordinó la derivación. Voceros locales señalaron que el tramo suele registrar un flujo importante de motociclistas y vehículos particulares durante los fines de semana.

La investigación buscará determinar las circunstancias concretas del choque y si hubo maniobras previas que derivaron en el impacto.