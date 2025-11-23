Intentó secuestrar a su ex pareja y baleó una casa, tensión en Carlos Paz

Un grave hecho se registró anoche en Villa Carlos Paz luego que un hombre intentara secuestrar a su ex pareja, la obligara a subirse a una moto y realizara varios disparos contra una vivienda. En su desesperación, la mujer se arrojó del rodado en movimiento y sufrió algunas heridas menores.

Esta mañana, se realizó un allanamiento en barrio La Quinta, donde se detuvo a un sujeto de 40 años y se le secuestró un arma de fuego y la motocicleta involucrada.

El caso es investigado por la justicia y la secuencia habría comenzado en la calle Brasil, cerca del Hospital Sayago, donde vecinos denunciaron que escucharon disparos y vieron cómo una mujer era obligada a subir al rodado conducido por su ex pareja. Tras haber logrado escapar, la mujer corrió y se escondió y su captor se dio a la fuga.

En medio de la confusión, el hombre también habría disparado contra una vivienda de la calle La Paz.