Investigan el robo de una camioneta al fiscal federal Maximiliano Hairabedian

Córdoba. Un audaz robo ocurrió el jueves a la mañana en Ciudad Universitaria, donde delincuentes se llevaron la camioneta del fiscal federal Maximiliano Hairabedian del estacionamiento de la Dirección de Asistencia Social para el Personal Universitario (DASPU).

La Policía indicó que la sustracción de la Toyota SW4 modelo 2019 se produjo en la esquina de avenida Valparaíso y Haya de la Torre. Según publicó La Voz, el vehículo pertenece al funcionario judicial que además se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los ladrones habrían utilizado algún sistema inhibidor para anular la alarma y encender la camioneta sin forzarla, una modalidad que se repite en distintos puntos de la ciudad. Los ladrones actuaron sin ser descubiertos en la playa de estacionamiento del sector.

La Policía investiga el hecho y revisa cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables y ubicar el vehículo robado.