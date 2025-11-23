Murió la nena de 7 años que fue baleada en Tucumán

Una profunda conmoción sacude al barrio San Cayetano tras la muerte de Zoe Robledo, la niña de 7 años que había sido alcanzada por un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su vivienda. La pequeña falleció anoche, luego de luchar durante varias horas por su vida en un centro de salud local.

El caso generó indignación, tristeza y fuertes reclamos de justicia entre vecinos, familiares y organizaciones barriales.

Claudia, la madre de la víctima, confirmó la noticia con enorme dolor.

“Mi hija acaba de fallecer. Que se haga justicia y que los asesinos paguen”, expresó con la voz quebrada frente a los periodistas que esperaban novedades en la puerta del hospital.

“Me lo confirmó la directora del centro de salud. Tenía 7 años y toda su vida por delante”, añadió entre lágrimas.

El ataque ocurrió cuando Zoe jugaba en su casa y personas que pasaban por la zona comenzaron a disparar. Una de las balas impactó en la cabeza de la niña, provocándole una herida gravísima.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho. Hasta el momento, hay dos personas demoradas, mientras que las fuerzas policiales continúan la búsqueda del presunto autor del ataque, quien ya estaría identificado.