Piedrazos, detenidos y disturbios frente a la comisaría de Capilla del Monte

Batalla campal
Piedrazos, detenidos y disturbios frente a la comisaría de Capilla del MonteSe detuvo a dos jóvenes de 17 y 25 años que se vieron involucrados en una riña callejera.
Dos jóvenes de 17 y 25 años fueron detenidos el sábado pasado luego de haber participado una riña frente a la comisaría de Capilla del Monte, que incluyó rotura de vidrios y otros destrozos y obligó a que el personal de la Departamental Punilla Norte hiciera uso del armamento no letal.
Uno de los involucrados irrumpió en la dependencia policial y los otros empezaron a lanzar piedrazos contra las instalaciones.
En el lugar, debió intervenir el personal de la Guardia de Infantería que intentó dispersar a las personas presentes.
En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y los imputaron como supuestos autores del delito de daño calificado.