Piedrazos, detenidos y disturbios frente a la comisaría de Capilla del Monte

Dos jóvenes de 17 y 25 años fueron detenidos el sábado pasado luego de haber participado una riña frente a la comisaría de Capilla del Monte, que incluyó rotura de vidrios y otros destrozos y obligó a que el personal de la Departamental Punilla Norte hiciera uso del armamento no letal.

Uno de los involucrados irrumpió en la dependencia policial y los otros empezaron a lanzar piedrazos contra las instalaciones.

En el lugar, debió intervenir el personal de la Guardia de Infantería que intentó dispersar a las personas presentes.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y los imputaron como supuestos autores del delito de daño calificado.