Salvaron la vida de una bebé que se había abogado con comida

Dos policías salvaron a una bebé recién nacida que llegó ahogada en brazos de sus padres, en un dramático hecho ocurrido en la ciudad de Río Cuarto. La familia fue asistida por un móvil policial mientras pedía ayuda y los efectivos le realizaron maniobras de RCP y lograron reanimarla antes de llegar al dispensario.

El episodio ocurrió el último sábado alrededor de las 15hs en la calle Salta al 900, cuando una pareja que circulaba en motocicleta se acercó a un móvil que patrullaba el lugar y pidió ayuda: su hija estaba ahogada y no podía respirar.

Los efectivos tomaron de inmediato a la bebé en brazos y comenzaron a practicarle maniobras de RCP ya que presentaba obstrucción en las vías respiratorias. La abuela de la menor, una mujer de 44 años de edad, acompañó el traslado en el móvil policial hacia al dispensario S24 del barrio Alberdi y durante el trayecto, mientras continuaban las maniobras de auxilio, la niña logró expulsar flema y comenzó nuevamente a respirar y a llorar, recuperando signos vitales antes de llegar al centro de salud.

En el nosocomio, facultativos asistieron a la bebé, quien quedó en observación en compañía de su madre de 17 años.