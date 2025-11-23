Un niño cayó de un camión, sufrió un golpe en la cabeza y fue internado

Ciudad de Córdoba
Un niño cayó de un camión, sufrió un golpe en la cabeza y fue internadoViajaba en el asiento del acompañante y salió despedido cuando el rodado giró en una rotonda.
Un niño de cinco años cayó de un camión en movimiento, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y terminó internado.
El hecho ocurrió el sábado pasado en horas del mediodía en el barrio Los Boulevares y trascendió que el pequeño viajaba en el asiento del acompañante y salió despedido cuando el rodado giró en una rotonda.
El accidente se produjo alrededor de las 13,15 horas y el chofer, quien es el padrastro del menor, contó que el niño abrió accidentalmente la puerta del transporte, perdió el equilibrio y se desplomó hacia la carpeta asfáltica.
Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar, le brindó asistencia y dispuso su traslado. Al llegar al Hospital de Niños, lo diagnosticaron con un traumatismo de cráneo con herida cortante y escoriaciones por fricción.