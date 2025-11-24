Adolescente robó llantas y huyó en un carro tirado por caballo

Un adolescente fue detenido en barrio Palmar luego de ser sorprendido transportando nueve llantas robadas en un carro tirado por un caballo. Los elementos habían sido sustraídos minutos antes del patio de una gomería ubicada en la intersección de Piero Astori y Doctor Ricardo Balbín.

Según informaron fuentes policiales, el joven trasladaba las llantas en un carro artesanal, tanto el rodado como el equino fueron secuestrados y puestos bajo resguardo. Durante el operativo, el menor intentó evadir el control empujando el carro contra los móviles policiales, lo que provocó daños en los vehículos oficiales.

Finalmente, el adolescente fue aprehendido y trasladado a sede policial junto con los elementos sustraídos. Quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.