Ardió una camioneta en San Roque y el techo del garaje terminó derrumbado

Un incendio de importantes proporciones se registró este domingo en una vivienda de barrio San Roque, donde una camioneta ardió dentro del garaje y provocó el derrumbe del techo de chapa, generando un escenario de riesgo que demandó la intervención inmediata de Bomberos.

Según informaron las fuentes intervinientes, el fuego se habría iniciado en el vehículo estacionado en el interior del garaje, avanzando rápidamente sobre la estructura metálica hasta hacerla colapsar. Las llamas generaron una intensa acumulación de calor y humo dentro del domicilio.

Durante las tareas de control y enfriamiento, los efectivos debieron retirar más de cien fardos de alfalfa almacenados en uno de los dormitorios, lo que complicó el acceso y exigió un trabajo prolongado para evitar que el material combustible reavivara el foco.

Las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación, mientras que no se registraron personas lesionadas.