Atacaron a tiros una fiesta de egresados en Córdoba

Córdoba. Un ataque a tiros durante una fiesta de egresados en la zona oeste de la Ciudad de Córdoba dejó tres heridos, entre los que hubo dos adolescentes. Todo ocurrió durante la noche de este sábado y, según los reportes iniciales, un sospechoso apodado el “Colombiano” está sindicado como el responsable de haber abierto fuego desde un auto contra el interior de un salón barrial, donde se desarrollaba el evento. Fue detenido.

El incidente ocurrió sobre calle Jerónimo Sappia al 4300, en la esquina de Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II de la capital cordobesa.

Allí, un grupo de personas celebraba una fiesta de egresados de 6° año. De acuerdo a fuentes del caso, un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años resultaron con heridas de armas de fuego y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, que queda a 17 cuadras de donde fue la balacera.

El menor fue llevado en un auto particular hasta el centro de salud, pero las dos mujeres ingresaron por sus propios medios, según Eldoce.tv. Una de ellas presentaba una herida en la zona intercostal izquierda, mientras que la otra, lesiones en el hombre y en la con lesiones en el hombro y la pierna derecha.

Las víctimas que no revestían heridas de gravedad, las dos mayores, fueron dadas de alta este domingo. En tanto, el adolescente de 15 años, con una herida de bala en el cuello, continuaba en observación.

Con la información recabada en el lugar del ataque, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en barrio Marechal, donde detuvieron a un sospechoso de 26 años, de nacionalidad colombiana, acusado de tener relación directa con el ataque.

Según el portal cordobés, el detenido no registra antecedentes en Argentina, aunque se investiga su situación migratoria y posibles antecedentes en su país de origen.

En el procedimiento en el que cayó el sospechoso, además, fue secuestrado un vehículo marca Renault Koleos, identificado como el utilizado durante el ataque.

Se investigan las causas que originaron el ataque a tiros contra el salón donde se celebraba la fiesta de egresados.