Avance en una causa narco: nuevo detenido en Córdoba capital

En Córdoba, un operativo realizado esta tarde en la manzana 19 de Villa Boedo terminó con la detención de un hombre de 31 años vinculado a una organización dedicada al narcomenudeo. Fuentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico señalaron que el detenido sería ex cuñado del referente principal de la red investigada.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa, un automóvil Volkswagen Bora y otros elementos que, según los investigadores, estarían relacionados con la actividad ilegal.

Esta actuación se suma al amplio dispositivo concretado el 5 de noviembre, cuando se realizaron 32 procedimientos en distintos puntos de la ciudad y se logró la captura de 19 personas, además del secuestro de dinero en pesos y dólares, armas y vehículos.

El hombre detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del Magistrado interviniente de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.