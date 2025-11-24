Brutal pelea en Carlos Paz: un joven quedó detenido y otro sufrió traumatismo craneal

Un violento episodio en la vía pública terminó este domingo con un hombre aprehendido y otro gravemente lesionado en Carlos Paz. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando una mujer que circulaba por Avenida Cárcano observó una riña y, a pocos metros, a un hombre tendido e inconsciente sobre la calle.

Con las descripciones aportadas por la testigo, personal del Comando de Acción Preventiva montó un operativo de búsqueda que culminó con la localización del agresor, un joven de 27 años, quien había huido saltando por varias viviendas y se escondía en el patio de un domicilio.

El sospechoso fue reducido y trasladado a la sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente. En tanto, la víctima —un hombre de 29 años— fue derivada al Hospital Sayago, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismo craneal.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que desencadenaron la agresión.