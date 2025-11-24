Carlos Paz: robó una bicicleta y la ofrecía a pocas cuadras del lugar

Un hombre de 24 años fue aprehendido este domingo por la noche en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, luego de ser sorprendido con una bicicleta que había sido denunciada como robada apenas minutos antes.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:15, cuando un vecino informó a los efectivos policiales el hurto de su bicicleta marca Profile, rodado 29. Mientras detallaba lo sucedido, otra comunicación alertó que un hombre estaba ofreciendo un rodado de características similares sobre calle Los Lapachos, a pocas cuadras del lugar.

Ante la coincidencia, el personal del Cuerpo de Acción Preventiva implementó un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso con la bicicleta en su poder. El damnificado se acercó inmediatamente y reconoció el rodado como propio.

La bicicleta será restituido al denunciante, mientras que el joven quedó alojado en la alcaidía local a disposición de la autoridad judicial.