Causa Diego Pérez: la Fiscalía endureció la causa, ya no es culposo, ahora es homicidio simple

La causa por la muerte de Diego Pérez dio en las últimas horas un giro determinante. A pedido del abogado de la familia, la justicia modificó la carátula y ahora investiga el hecho como homicidio simple con dolo eventual, una figura mucho más grave que transforma el caso y marca un punto de quiebre en Villa Carlos Paz.

El avance fue comunicado directamente a los allegados de Diego, quienes difundieron un mensaje resaltando la importancia del cambio judicial. “La carátula fue cambiada a homicidio simple con dolo eventual. Se está haciendo justicia por su muerte y esto es algo muy importante. Las marchas, la presión y la visibilización sirven”, expresaron.

La nueva imputación coloca a Fernando Reynoso, conductor del Volkswagen Gol Trend que embistió el auto de Diego en la esquina de San Martín y Vélez Sarsfield el pasado 18 de octubre, ante un escenario judicial mucho más severo. Hasta ahora, la causa estaba encuadrada como homicidio culposo. Con la recaratulación, la justicia reconoce la previsibilidad del riesgo y la gravedad de la conducta investigada.

La familia remarcó que el avance no habría sido posible sin la movilización sostenida de vecinos, amigos y organizaciones que acompañaron las marchas desde la primera semana posterior al siniestro. “Estamos a punto de lograr algo histórico en Carlos Paz. Como pasó en el caso Amoedo, cuando hay voluntad, se puede llamar a las cosas por su nombre”, señalaron.

En su mensaje, también pidieron mantener la presencia en las calles. Consideran que la causa entró en una etapa decisiva y que las voces de la comunidad siguen siendo fundamentales para proteger la memoria de Diego y de todas las víctimas viales que esperan resolución. “Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, firmes y presentes. Porque cuando el pueblo no se calla, la justicia escucha”, expresaron.

El caso Pérez, que generó una profunda conmoción en la ciudad, se acerca ahora a un escenario de juicio con una figura penal acorde a la gravedad del hecho. Para la familia, este avance representa un paso indispensable en la búsqueda de verdad y justicia.