Choque frontal entre una Hilux y un Gol en plena Ruta 38

Un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Gol interrumpió la circulación este lunes por la tarde en la Ruta 38, a la altura del barrio Centro de Parque Siquiman, en medio del intenso movimiento propio del fin de semana extra largo en las sierras.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.25, cuando ambos vehículos impactaron de frente por motivos que aún se investigan. La camioneta era conducida por un hombre de 51 años, mientras que el automóvil estaba al mando de un joven de 28.

Minutos después llegaron equipos de emergencia y personal policial para ordenar el tránsito y evaluar a los involucrados. El conductor de la Hilux presentaba presión arterial baja, por lo que fue atendido en el lugar. El joven que manejaba el Volkswagen también fue revisado, sin que se informaran lesiones de consideración.

Tras las atenciones iniciales y el retiro de los vehículos hacia zonas seguras, el tránsito recuperó su ritmo habitual en uno de los corredores más transitados de la región durante los fines de semana turísticos.