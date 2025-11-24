Córdoba: brutal conflicto familiar terminó con un atrincherado y tres detenciones

Un grave episodio de violencia familiar terminó este domingo con un fuerte despliegue policial en Córdoba capital, luego de que un hombre se atrincherara en el segundo piso de su vivienda armado con un cuchillo y amenazara con quitarse la vida. El hecho se inició tras un llamado al 911 realizado por una mujer que denunció haber sido agredida por su pareja.

Ante la situación crítica, personal del ETER arribó al lugar y tomó control del operativo. Tras varios minutos de negociación y aseguramiento del área, los efectivos lograron reducir al hombre y trasladarlo bajo custodia.

Mientras se desarrollaba la intervención, el yerno de la denunciante y su hijo llegaron a la casa e intentaron interferir con el procedimiento policial. Según informaron las fuentes actuantes, ambos fueron aprehendidos por agredir a los uniformados y por incumplir una restricción judicial vigente.

En el operativo se secuestró un arma blanca y otros elementos vinculados al hecho. La Policía indicó que la investigación continúa para determinar responsabilidades y evaluar medidas de protección para la víctima.