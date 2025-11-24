Caída violenta en una esquina

Cosquín: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado con lesiones graves

El conductor de una Honda Wave cayó sobre el asfalto en Ana María Janer y Palemón Carranza; fue asistido por emergencias y trasladado al Hospital Domingo Funes con diagnóstico reservado.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 24 de noviembre de 2025 · 10:32

Un motociclista resultó gravemente lesionado este domingo por la mañana tras perder el control de su rodado en la intersección de Ana María Janer y Palemón Carranza, en la ciudad de Cosquín.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de una motocicleta Honda Wave cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió heridas de consideración.

Personal policial arribó al lugar junto al servicio de emergencias médicas, que brindó las primeras atenciones y dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Domingo Funes, donde permanece con diagnóstico reservado.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales factores que hayan influido en la maniobra.

Comentarios