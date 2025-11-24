Cosquín: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado con lesiones graves

Caída violenta en una esquina
Cosquín: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado con lesiones gravesEl conductor de una Honda Wave cayó sobre el asfalto en Ana María Janer y Palemón Carranza; fue asistido por emergencias y trasladado al Hospital Domingo Funes con diagnóstico reservado.
Un motociclista resultó gravemente lesionado este domingo por la mañana tras perder el control de su rodado en la intersección de Ana María Janer y Palemón Carranza, en la ciudad de Cosquín.
El hecho ocurrió alrededor de las 08:00, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de una motocicleta Honda Wave cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió heridas de consideración.
Personal policial arribó al lugar junto al servicio de emergencias médicas, que brindó las primeras atenciones y dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Domingo Funes, donde permanece con diagnóstico reservado.
Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales factores que hayan influido en la maniobra.