Cosquín: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado con lesiones graves

Un motociclista resultó gravemente lesionado este domingo por la mañana tras perder el control de su rodado en la intersección de Ana María Janer y Palemón Carranza, en la ciudad de Cosquín.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de una motocicleta Honda Wave cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió heridas de consideración.

Personal policial arribó al lugar junto al servicio de emergencias médicas, que brindó las primeras atenciones y dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Domingo Funes, donde permanece con diagnóstico reservado.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales factores que hayan influido en la maniobra.