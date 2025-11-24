Dos motociclistas heridos tras ser embestidos por un auto que escapó

Un choque con fuga registrado esta mañana en Rodríguez del Busto al 4000, en barrio Alto Verde, dejó dos motociclistas heridos luego de que la Appia City en la que circulaban fuera embestida por un automóvil cuyo conductor escapó sin asistir a las víctimas. El impacto quedó captado por cámaras del sistema 911, que ya se encuentran bajo análisis.

Al llegar al lugar, personal del servicio de emergencias 107 asistió al conductor de la motocicleta, quien presentaba politraumatismos menores y fue trasladado al Hospital Elpidio Torres para una evaluación más completa. Su acompañante, una mujer, sufrió traumatismos leves y no requirió derivación.

Los registros fílmicos y los testimonios serán incorporados a la investigación para identificar al vehículo involucrado.