Dos mujeres detenidas tras atacar a un hombre en Las Varillas

Un violento episodio familiar se registró esta madrugada en la ciudad de Las Varillas, donde un hombre de 57 años terminó herido tras ser atacado por dos mujeres.

El hecho ocurrió en calle Sabino Nelson, adonde llegó personal policial luego de recibir un pedido de asistencia. Al arribar, los efectivos entrevistaron al hombre, quien relató que una joven de 27 años y otra de 20 lo habían agredido a golpes de puño y también con trozos de madera.

Debido a las lesiones visibles, el Servicio de Emergencias Médicas dispuso su traslado inmediato al hospital local. Allí se confirmó que presentaba heridas cortantes y hematomas en el rostro.

Las dos mujeres fueron aprehendidas en el lugar y trasladadas a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno mientras avanza la investigación del episodio.