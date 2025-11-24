Fuerte choque entre una moto y una camioneta en la Avenida Uruguay

Anoche se registró un choque entre una moto y una camioneta en la intersección de avenida Uruguay y Pellegrini, uno de los cruces con mayor circulación del sector. La moto quedó tendida sobre la calzada y el tránsito fue asistido por personal policial y equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

En la escena se observó la presencia de agentes motorizados, bomberos y ambulancias, quienes realizaron las primeras maniobras de asistencia mientras se ordenaba la circulación vehicular. La camioneta involucrada quedó detenida junto al semáforo, con importantes daños en su parte frontal.

El operativo se extendió varios minutos debido al movimiento de móviles de emergencia y al relevamiento inicial de la zona para determinar cómo se originó el siniestro.