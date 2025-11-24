Hallaron una moto abandonada en Villa del Lago, llevaba varios días

El personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) secuestró una motocicleta abandonada que llevaba varios días al costado del Boulevard Sarmiento, en la zona oeste de Villa Carlos Paz.

Se trata de una Honda 150 cc. que estaba a la vera de la ruta y había sido divisada por los vecinos de Villa del Lago, quienes temían que fuera sustraída o se viera deteriorada por las condiciones climáticas.

Tras verificar la patente por frecuencia policial, se constató que el rodado no presentaba pedido de secuestro.

Posteriormente, los agentes entrevistaron a la encargada de la pista de karting cercana, quien manifestó que la motocicleta llevaba varios días en el lugar y se dispuso su traslado hacia la dependencia policial.