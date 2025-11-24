Horror en Punilla: encuentran sin vida a una pareja en un hotel

Una pareja fue encontrada sin vida este domingo por la tarde en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida General Paz, en la localidad de Valle Hermoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando personal policial llegó al lugar tras un aviso y encontró al servicio de emergencias médicas trabajando en la habitación. Los profesionales constataron el fallecimiento de una mujer de 47 años y un hombre de 26, ambos residentes de la región.

Ante la falta de indicios claros sobre lo sucedido, se solicitó la intervención de Policía Judicial y del personal especializado de la Brigada de Investigaciones, quienes realizaron las primeras pericias en el sitio.

La Fiscalía de Cosquín, a cargo de la investigación, analiza distintas líneas para determinar la causa de muerte, considerada hasta el momento como de etiología dudosa.