Impactante hallazgo: un policía apareció muerto en su vehículo

Anoche, cerca de las 22, personal policial fue alertado sobre un vehículo detenido en la rotonda del acceso sur de Las Perdices. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre sin vida dentro del habitáculo.

La verificación posterior confirmó que se trataba de un policía cuya familia había iniciado su búsqueda horas antes, al perder contacto con él. El hallazgo se produjo a un costado de la rotonda, donde el automóvil permanecía estacionado con señales que llamaron la atención de quienes circulaban por la zona.

La escena quedó bajo trabajo pericial para determinar las circunstancias del deceso, mientras se aguardaban las primeras definiciones del magistrado interviniente.