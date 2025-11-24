Intentaron huir en moto y uno de ellos era buscado por homicidio

Este domingo por la tarde, personal del S.E.O.M., el grupo policial motorizado, patrullaba la zona de calle Ernesto Vidal al 2200 cuando observó una motocicleta Honda Wave con dos jóvenes a bordo. Al intentar realizar el control, ambos escaparon, dando inicio a una breve persecución por el sector.

La fuga concluyó en la esquina de Bustos Mestre y Elisa Damar, donde el conductor perdió el control del rodado y los dos ocupantes cayeron sobre la vereda. Tras verificar sus datos, los efectivos confirmaron que uno de ellos, de 22 años, tenía un pedido de captura vigente por homicidio doloso calificado por el uso de arma de fuego, solicitado por la Unidad Fiscal Sede Fronteras del Distrito Judicial Nº 5 de Rafaela, Santa Fe.

El joven quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. El acompañante fue asistido tras la caída y también identificado por el personal actuante.