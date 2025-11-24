La emoción de los excursionistas al ver llegar al rescate en las sierras

Doce personas fueron asistidas este domingo por efectivos del Departamento DUAR de la Policía de Córdoba, luego de extraviarse en una zona serrana del Valle de Traslasierra, en cercanías de Nono.

Según informaron las fuentes actuantes, el grupo perdió la referencia del sendero al descender hacia la Casita de Cristal y tomó por error el camino que conduce al Cerro Mogote, lo que generó una desviación considerable en un área de quebradas y monte cerrado.

El operativo de búsqueda y rescate abarcó aproximadamente 6,5 kilómetros entre ascenso y extracción, con personal especializado que trabajó para localizar al grupo y acompañar su regreso a zona segura.

La intervención concluyó sin incidentes mayores, aunque la Policía recordó la importancia de consultar guías habilitados y contar con orientación precisa en circuitos serranos de dificultad intermedia.