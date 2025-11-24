Asistencia policial en barrio de Dean Funes

La Policía intervino por una menor en crisis emocional en Dean Funes

Personal policial asistió esta tarde a una niña que mostró signos de angustia en calle Hubert Elfen, donde se activó un operativo preventivo con equipos de apoyo.
Sucesos
lunes, 24 de noviembre de 2025 · 18:34

Durante la tarde de este domingo, personal policial acudió a calle Hubert Elfen, en Dean Funes, tras recibir un aviso sobre una situación que involucraba a una menor que presentaba angustia y posible riesgo para sí misma. El llamado fue realizado por vecinos y allegados que solicitaron asistencia inmediata.

Al llegar al lugar, los efectivos establecieron un perímetro preventivo y trabajaron para contener la escena hasta garantizar la seguridad de la niña. Paralelamente se convocó a los servicios de emergencia para continuar con la evaluación y el acompañamiento profesional.

Debido a la edad de la menor, su identidad y la del entorno familiar fueron resguardadas. La actuación quedó a disposición de las áreas de Protección de Derechos y Salud Mental, que serán las encargadas del seguimiento y acompañamiento integral del caso.

