La Policía intervino por una menor en crisis emocional en Dean Funes

Durante la tarde de este domingo, personal policial acudió a calle Hubert Elfen, en Dean Funes, tras recibir un aviso sobre una situación que involucraba a una menor que presentaba angustia y posible riesgo para sí misma. El llamado fue realizado por vecinos y allegados que solicitaron asistencia inmediata.

Al llegar al lugar, los efectivos establecieron un perímetro preventivo y trabajaron para contener la escena hasta garantizar la seguridad de la niña. Paralelamente se convocó a los servicios de emergencia para continuar con la evaluación y el acompañamiento profesional.

Debido a la edad de la menor, su identidad y la del entorno familiar fueron resguardadas. La actuación quedó a disposición de las áreas de Protección de Derechos y Salud Mental, que serán las encargadas del seguimiento y acompañamiento integral del caso.