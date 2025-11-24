Lomas de Zamora: voraz incendio consumió dos fábricas de artefactos plásticos

Un incendio de gran magnitud se desató durante la madrugada de este lunes en Lomas de Zamora, lo que afectó por completo una fábricas de envases plásticos y una planta de inyección plástica de juguetes.

En el lugar trabajaron 15 dotaciones de bomberos, procedentes de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Tristán Suárez y Lanús Oeste, que continúan tratando de extinguir el fuego, remover escombros y controlando la situación en viviendas linderas.

"El fuego está circunscripto y controlado. No se va a expandir más de lo que está ahora. Vamos a derrumbar las paredes de las fábricas para poder terminar de apagar el incendio", señaló Gustavo Liuzzi, jefe del operativo, en declaraciones a distintos medios.

Asimismo, precisó que ambas fábricas estaban cerradas desde el jueves, por lo que al no haber personal en su interior debieron ingresar "por la fuerza". Además, están utilizando maquinaria pesada proveída por la Municipalidad de Lomas de Zamora para levantar las estructuras colapsadas y llegar a los focos ocultos entre los escombros.

Cómo empezó el fuego en Lomas de Zamora

El siniestro comenzó alrededor de las 2 de la mañana, en la intersección de Gabriela Mistral y Emerson, en la localidad de Villa Centenario, y se propagó rápidamente. Por el momento, se desconocen las causas del incendio, por lo que se tendrá que esperar las pericias correspondientes.

Alrededor de las 2:30, cuando arribó la primera dotación, se ordenó la evacuación de toda la manzana, especialmente de las viviendas linderas, que sufrieron los mayores daños. Hasta el momento, esos vecinos no han podido regresar a sus hogares: "Si existían pruebas sobre lo que originó el fuego, se quemaron todas", sostuvo Liuzzi.

A los pocos minutos, la magnitud del incendio quedó registrada en imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. En ellas se observan las enormes columnas de humo blanco y negro que cubrieron el cielo de la zona y que aún permanecen.