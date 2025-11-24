Muerte del sargento en Misiones: exhumaron el cuerpo para la autopsia

La muerte del sargento Gonzalo Tuama en un cuartel militar de Misiones todavía genera incertidumbre y en las últimas horas se supo que debieron exhumar el cuerpo para realizarle la autopsia, debido a que las autoridades dispusieron su entierro sin llevar a cabo la necropsia correspondiente.

Personal de la Policía de Misiones retiraron del cementerio de la localidad correntina de Goya los restos del suboficial para constatar cómo se produjo la muerte de Tuama en la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas” de Puerto Iguazú.

Las dudas se generan debido a que, pese a que el disparo en la cabeza fue realizado con su propio Fusil FAL, todavía no se logró constatar si se trató de un suicidio, si fue un accidente o un crimen.

Según información del medio Primera Edición, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los responsables de la Escuela Militar de Iguazú entregaron el cuerpo del militar a su familia antes de realizarse la autopsia, a pesar de que se había ordenado resguardar el cadáver para concretar dicho procedimiento en la ciudad de Eldorado.

Aun así, cuando los peritos forenses arribaron a la Morgue Judicial constataron que el cuerpo de Tuama no se encontraban allí, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes comunicaron que días atrás le entregaron el cadáver a su familia para que realicen el velatorio en Goya, ciudad natal.

Ahora, este dudoso operativo es investigado por la Fiscalía Federal de Iguazú, que buscará reunir pruebas para saber si se trató de un error o si fue intencional el traslado del cuerpo.vsMLrA

El militar, de 39 años, era conocido debido a que en 2012 participó del programa Sábado Show, donde ganó el concurso como “el hombre más fuerte de la Argentina”.