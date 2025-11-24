Policía de Córdoba alerta por riesgo alto de incendios

Córdoba. La Policía de Córdoba emitió un comunicado advirtiendo sobre un período crítico por las altas temperaturas que afectará a la provincia entre este martes y el viernes. Para el viernes se espera un pico térmico de 38°C, lo que eleva considerablemente el riesgo de incendios rurales y forestales.

El organismo informó que el nivel de riesgo es ALTO e instó a la población a extremar las medidas de prevención, evitar cualquier tipo de quema y reportar de inmediato situaciones sospechosas o principios de incendio.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que los vecinos deben comunicarse al 911.