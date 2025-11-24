Punilla: La oscura hipótesis sobre las muertes en un hotel de la Ruta 38

Una pareja fue encontrada sin vida en un hotel del Valle de Punilla y la justicia investiga una oscura hipótesis. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, ordenó una seria de pericias tras el hallazgo de los cuerpos pertenecientes a una mujer de 47 años y un hombre de 27 años, quienes se habían alojado en un establecimiento de Valle Hermoso.

Las primeras informaciones, indican que los fallecidos convivían desde hace aproximadamente un año y en la escena, se secuestró un teléfono celular dañado y se constataron signos violencia.

Los cadáveres fueron descubiertos por el dueño del alojamiento, ubicado sobre la Ruta 38, al cumplirse la estadía que habían abonado. Dentro de la habitación, se dio con el cuerpo de él colgando de una sábana, mientras que ella yacía en el piso.

La mujer era una conocida abogada con residencia en Villa Giardino, mientras que el joven es oriundo de La Rioja.

Según trascendió en las últimas horas, previamente, la mujer había formulado una denuncia por amenazas contra el sujeto y había logrado que fuera imputado y que se estableciera una orden de restricción. Este dato no pasó desapercibido para la fiscal, quien considera que el caso se encuadraría en un femicidio seguido de suicidio.

En el lugar de los hechos, se secuestraron diversos elementos probatorios y se intenta determinar la mecánica del suceso y las causas de ambas muertes. En ese sentido, no se descarta ninguna línea investigativa.