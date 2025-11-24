San Roque: su perro rottweiler lo atacó y terminó internado en el Funes

Un hombre de 33 años terminó hospitalizado luego de ser atacado por su propio perro rottweiler en la localidad de San Roque, durante la madrugada de este lunes.

El episodio ocurrió a las 00:54 en calle Los Gorriones, cuando personal policial fue convocado tras un aviso que alertaba sobre un vecino lesionado por la mordedura de un can. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre en posición fetal, con heridas visibles y manifestando que había sido mordido por su mascota.

Instantes más tarde arribó el servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron lesiones en miembros superior e inferior y dispusieron el traslado inmediato al Hospital Domingo Funes para una mejor atención.

Desde el nosocomio informaron que el paciente permanece en observación, estable y sin riesgo vital. En el procedimiento intervino personal del Cuerpo de Acción Preventiva de Bialet Massé, con el apoyo de Seguridad Ciudadana local.