Trágico incendio dejó cuatro perros muertos en Córdoba capital

Un incendio registrado este lunes en una vivienda de barrio Villa Adela, en la ciudad de Córdoba, provocó la destrucción total de un dormitorio y la muerte de cuatro perros que se encontraban en su interior. El episodio ocurrió en una casa ubicada en Aviador Locatelli al 2600, donde los equipos de Bomberos trabajaron para contener las llamas que avanzaban rápidamente sobre la habitación afectada.

Al ingresar al ambiente, los efectivos encontraron a tres crías y una hembra adulta, sin vida, tras haber quedado atrapadas en el foco ígneo. El resto de la vivienda también sufrió daños por humo y temperatura.

La propietaria del domicilio, una mujer de 26 años, atravesó una crisis nerviosa al advertir lo sucedido. Fue atendida por personal del servicio de emergencias 107, que la asistió en el lugar sin necesidad de traslado.

Las causas del incendio aún están siendo investigadas por los especialistas en siniestros estructurales.