Tres emergencias en pocas horas encendieron las alarmas en el sur de Punilla

La zona de Cuesta Blanca y el camino viejo a Copina registraron este domingo una seguidilla de accidentes y asistencias que movilizaron a Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, Policía, el Servicio de Emergencias Punilla Sur y personal local.

Durante la madrugada, los bomberos acudieron a un accidente vehicular en Cuesta Blanca, donde un hombre mayor de edad fue asistido por el servicio de emergencias. El episodio no requirió traslado y solo se reportaron daños materiales.

Ya por la tarde, otra salida se produjo en el kilómetro 29 del camino viejo a Copina, donde una motociclista perdió el control y despistó. La mujer sufrió traumatismos faciales, lesiones en una pierna y en la mano izquierda, por lo que fue derivada al Hospital de Carlos Paz.

Casi en simultáneo, otra unidad trabajó en Cuesta Blanca, en el paredón del dique, donde una mujer adulta cayó desde el sector y presentó traumatismos leves. Fue asistida en el lugar y luego se dirigió por sus propios medios a un centro de salud.

Minutos después se registró otro llamado por una caída de moto en la misma zona, pero al llegar al lugar los involucrados ya se habían retirado. En paralelo, una nueva asistencia se dio en el diquesito de Cuesta Blanca, donde una mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Carlos Paz.

Las autoridades remarcaron que la combinación de senderos, altura, tránsito recreativo y caminos sinuosos genera alta demanda de intervenciones en días de gran movimiento turístico.