Un hombre sufrió un traumatismo tras caer a una pileta en su casa

Anoche, personal de la Dirección de Bomberos intervino en un domicilio de calle Laguna Larga al 7600, en barrio Rivera Indarte, luego de que un hombre de 63 años cayera al interior de una pileta vacía por motivos que aún se intentan determinar.

Los bomberos realizaron la extracción del vecino y le brindaron las primeras asistencias hasta el arribo de un servicio de emergencias médicas. El equipo sanitario evaluó al hombre en el lugar y diagnosticó un traumatismo en el brazo derecho.

Posteriormente, su esposa lo trasladó a un sanatorio para continuar con la atención especializada.