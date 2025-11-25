Alcohol, faltas graves y motos retenidas en un control en La Falda

Un operativo realizado en la madrugada en La Falda terminó con la retención de tres motocicletas y diversas infracciones labradas, luego de que la Central de Monitoreo recibiera un reclamo a través del programa Ojos en Alerta. La intervención se desarrolló entre las 3:30 y las 4:05 en inmediaciones de Plaza El Trenkel, en barrio Villa Edén.

Al arribar, los equipos de la Guardia Local de Prevención y Convivencia y efectivos de la Policía de Córdoba encontraron a seis hombres consumiendo bebidas alcohólicas junto a tres motovehículos.

El primer rodado, una Motomel, registró una alcoholemia de 0,620 g/l y presentaba falta de licencia y ausencia de chapa patente. El segundo vehículo, una Zanella, también carecía de licencia y de la tarjeta identificatoria. El tercero, una Corven, arrojó 0,536 g/l de alcohol en sangre y no contaba con licencia habilitante.

Las tres motocicletas fueron retenidas y trasladadas al edificio municipal para continuar con las actuaciones correspondientes. En el operativo participaron los móviles M6 y M8 de la Guardia Local, junto con las unidades policiales M10069 y M9382.