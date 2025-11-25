Atraparon a un hombre que era buscado por la justicia, ocurrió en Punilla

Un hombre que tenía pedido de captura y se encontraba prófugo fue detenido en la ciudad de Capilla del Monte

Este martes 25 de noviembre, el personal de la Departamental Punilla Norte se encontraba llevando a cabo tareas de patrullaje preventivo en la vía pública y dio con el sujeto en la calle Tierra del Fuego.

Tras realizar las comprobaciones de identidad pertinentes a través del sistema policial, se constató que sobre el sospechoso, de 33 años de edad, pesaba un pedido de detención vigente por causas judiciales.

Inmediatamente, se procedió a su aprehensión y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.