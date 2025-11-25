Bomberos sofocaron un incendio forestal en cercanías de Valle del Golf

Un incendio forestal se declaró este mediodía en un sector de siembra directa ubicado a la altura de Valle del Golf, sobre la Ruta Provincial C-45. Cerca de las 13:40, tres dotaciones de Bomberos de Malagueño acudieron al lugar y lograron controlar el avance del fuego antes de que afectara una superficie mayor.

El personal trabajó de manera coordinada para frenar el frente ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia campos linderos. Tras varios minutos de labores, el foco quedó totalmente extinguido y se iniciaron tareas de enfriamiento para asegurar la zona.

Las autoridades recordaron la importancia de reportar de inmediato cualquier columna de humo o principio de incendio, especialmente en jornadas de altas temperaturas y vientos cambiantes, que incrementan el riesgo de propagación.