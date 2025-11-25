Incendio controlado en zona rural

Bomberos sofocaron un incendio forestal en cercanías de Valle del Golf

Tres dotaciones trabajaron en un foco iniciado en un campo de siembra directa junto a la ruta C-45, que fue extinguido rápidamente por el personal.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 25 de noviembre de 2025 · 20:20

Un incendio forestal se declaró este mediodía en un sector de siembra directa ubicado a la altura de Valle del Golf, sobre la Ruta Provincial C-45. Cerca de las 13:40, tres dotaciones de Bomberos de Malagueño acudieron al lugar y lograron controlar el avance del fuego antes de que afectara una superficie mayor.

El personal trabajó de manera coordinada para frenar el frente ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia campos linderos. Tras varios minutos de labores, el foco quedó totalmente extinguido y se iniciaron tareas de enfriamiento para asegurar la zona.

Las autoridades recordaron la importancia de reportar de inmediato cualquier columna de humo o principio de incendio, especialmente en jornadas de altas temperaturas y vientos cambiantes, que incrementan el riesgo de propagación.

Comentarios