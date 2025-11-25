Choque entre un auto y una moto en La Falda, hay un herido

Un motociclista resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la ciudad de La Falda. El hecho se produjo en la Avenida Buenos Aires y trascendió que impactó contra un vehículo.

A bordo de la moto Brava Nevada 110 cc, se trasladaba un joven de 31 años, mientras que el automóvil Volkswagen Gol Power era conducido por un hombre de 52 años.

Se dio aviso a los servicios de emergencias médicas locales, quienes se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados. El conductor del rodado menor fue diagnosticado con politraumatismos leves y trasladado al Hospital Municipal de La Falda.