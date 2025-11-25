¿Cómo se encuentra el motociclista que se accidentó en Carlos Paz?

Un joven de 25 años fue internado en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz luego de haber protagonizado un grave accidente en la Avenida Cárcano. Se trasladaba a bordo de una moto que colisionó contra un auto en horas de la madrugada.

En el siniestro, se vio involucrada una moto Benelli 600 cc y un Renault Clío (el cual era conducido por un hombre de 63 años).

El conductor de la motocicleta sufrió politraumatismos y fue trasladado al nosocomio local.

Los profesionales médicos le brindaron atención y se lo diagnosticó con fractura de tibia y peroné derecho, luxación de hombro derecho, fractura de muñeca y mano izquierda y fractura de pelvis.

Su estado es reservado y será sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas.