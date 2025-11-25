Desactivan 13 fiestas clandestinas durante el fin de semana largo

La ciudad vivió un fin de semana largo con un fuerte movimiento nocturno y recreativo, que incluyó 135 eventos habilitados entre conciertos, fiestas privadas, actividades gastronómicas, espectáculos de circo, propuestas deportivas, bares y boliches. Todas las actividades funcionaron bajo las normas vigentes de seguridad, salubridad e higiene.

Durante los operativos de control, el Ente de Fiscalización y Control trabajó de manera articulada con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba para supervisar distintos sectores de la Capital y verificar el cumplimiento de la normativa comercial.

A la par de los eventos habilitados, los inspectores detectaron nueve fiestas clandestinas que fueron desarticuladas antes de su inicio. Además, otras cuatro reuniones ilegales fueron clausuradas mientras se desarrollaban, con la participación de casi mil personas, en su mayoría menores de edad. Las intervenciones contaron con el apoyo de la Policía de Córdoba y la Guardia Urbana Municipal.

Las autoridades señalaron que este tipo de encuentros presentan riesgos críticos: instalaciones precarias, ausencia de controles, consumo indiscriminado de alcohol, falta de salidas de emergencia y espacios sin condiciones mínimas de seguridad, además de la alteración de la convivencia vecinal.

Las fiestas desarticuladas se localizaron en predio Quilmes A.C. (Guiñazú), 27 de Abril 887 (Centro), Los Viveros 6500 – Predio Deportivo (Villa Retiro) y Club Sportivo, Mallín 4373 (Empalme).

Las autoridades recordaron que cualquier vecino puede denunciar actividades sin habilitación que impliquen riesgo para las personas. Los reclamos pueden realizarse las 24 horas mediante los números 103 y 911, o a través de la plataforma Vecino Digital, ingresando al menú “Servicios”, opción “Guía de trámites”, y seleccionando “Reclamos” para iniciar el procedimiento correspondiente.