Desesperado pedido de auxilio en San Roque: rescataron a un hombre exhausto

Un patrullaje preventivo del DUAR permitió rescatar ayer a la tarde a dos hombres que navegaban en una moto de agua en el lago San Roque. El operativo comenzó cuando los efectivos divisaron a ambos tripulantes en el agua solicitando auxilio.

Al aproximarse, constataron que uno de ellos sufría un marcado agotamiento físico y era incapaz de volver al vehículo por sus propios medios. La dotación actuó de inmediato para sostenerlo, evitar que se hundiera y ponerlo a salvo.

Ambos fueron trasladados luego hacia un sector seguro de la costa, donde personal especializado confirmó que se encontraban en buen estado de salud tras la intervención.