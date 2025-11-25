“Donde lo encuentre lo cago a trompadas”: furioso descargo sacude a la promo 1975

La celebración por los 50 años de la promoción 1975 quedó atravesada por un fuerte descargo de uno de sus integrantes, Francisco Romano Labate, quien difundió un mensaje enérgico para explicar por qué no asistió al acto, la misa ni al almuerzo organizados por sus excompañeros en Santiago del Estero.

Labate, que vive en Buenos Aires desde hace casi cinco décadas, contó que había dialogado con dos exalumnos y que tenía intención de participar del reencuentro. Sin embargo, afirmó que su presencia estaba condicionada por la asistencia de un excompañero con quien mantiene un conflicto personal desde hace años.

En su publicación, no moderó el tono. Afirmó que ese excompañero era “un traidor, cobarde, mal agradecido y tremendo sorete”, y agregó que esperaba que él eligiera entre ir al acto o al almuerzo para así evitar cruzárselo. Según su relato, no recibió ninguna respuesta.

El descargo

Acá estoy solo como loco malo, aunque no soy ni loco, ni malo… VOY A HACER UN DESCARGO A MI AUSENCIA Mis compañeros de promoción se reunieron el viernes, descubrieron que está arriba, fueron a una misa, se reunieron en un almuerzo, todo para festejar los 50 años de egreso. Vivo en Bs As hace 47 años y siempre vuelvo a Sgo., para este encuentro fui invitado, mantuve diálogo telefónico con dos compañeros, ambos les expresé mi deseo de concurrir, pero lamentablemente habia algo que me condicionaba “la presencia de un traidor, cobarde, mal agradecido y tremendo soret*” A ambos les dije que le propusieran el acto o el almuerzo. Yo suponía que iba a elegir el almuerzo, porque le gusta mostrar sus dotes de cantante frustrado por falta de talento. PERO SABEN QUE ??? a A.R.G “no le dio LA NAFTA para decir avisen a Pancho que al acto no voy” … porque no tiene huevos, nunca los tuvo, como cuando lo llamé para que me explique lo de la camioneta de mi hermano, tan tan tan Kagon que me cortó y él sabe que donde lo encuentre lo kago a trompadas. Por eso no fui para no hacer pasar un mal momento a mis compañeros y honrar la me moría de los que ya no están. Mi dignidad, mi honestidad, ante todo, no comparto la mesa con “el Judas” de la promoción de construcción 1975.