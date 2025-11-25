El Gobierno creará la Policía Migratoria para fortalecer el control en las fronteras

a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciará este martes la creación de la Agencia Nacional de Migraciones y la Policía Migratoria, que tendrán como objetivo aumentar el control de los pasos fronterizos y los aeropuertos.

La presentación del nuevo organismo, inspirado en el Homeland Security de Estados Unidos, será realizada por la tarde por Bullrich, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo cuando ella asuma al Senado el próximo 10 de diciembre.

La nueva Policía Migratoria estará integrada por agentes de las distintas fuerzas de seguridad: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Aeroportuaria, tal como lo establece la Ley 25.871. Para eso, los efectivos serán capacitados especialmente.

“Hace falta profesionalizar Migraciones”, sostuvieron fuentes del Gobierno consultadas por NA, que además señalaron que buscan mejorar el control y los patrullajes en las fronteras para evitar el ingreso de delincuentes y el contrabando.

De acuerdo a la misma fuente, el Gobierno trabaja en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”, aunque aclaró que Migraciones seguirá en la órbita del Ministerio de Seguridad.

“Lo lógico es que Migraciones controle los pasos (fronterizos) sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones”, indicó el vocero.

En el acto, que tendrá lugar en la Oficina Nacional de Migraciones, se detallarán “funciones, capacidades operativas y el proceso de integración al Ministerio de Seguridad Nacional, junto con los avances en modernización, fiscalización, ciudadanía y trabajo coordinado con las fuerzas federales”, informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.