Fin de semana con 42 detenidos en amplios operativos en Río Cuarto

Durante el fin de semana, distintos sectores de Río Cuarto fueron escenario de operativos preventivos que culminaron con la detención de 42 personas por hechos vinculados a robos, daños y diversas infracciones al Código de Convivencia.

Los procedimientos incluyeron allanamientos por delitos contra la propiedad, donde fueron recuperadas prendas de vestir, motopartes, teléfonos celulares y otros elementos denunciados como sustraídos.

En paralelo, equipos de Tránsito y la Guardia Local de Prevención participaron en acciones conjuntas que derivaron en el secuestro de 28 vehículos, cinco de ellos vinculados a hechos delictivos. También se incautaron un arma de fuego y seis armas blancas.

El trabajo operativo sumó además el traslado de dos personas con Pedido de Paradero y la activación de seis protocolos por riesgos inminentes de salud mental.

Todas las intervenciones se enmarcan en el esquema preventivo que se sostiene de manera continua en distintos sectores de la ciudad.