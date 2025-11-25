Identificaron los restos humanos que fueron encontrados por un perro

Los restos que fueron encontrados por un perro en un basural de Córdoba pertenecen a una joven de 26 años que fue asesinada y descuartizada. Se abrió una investigación para dar con los responsables del brutal crimen que conmocionó a los vecinos del barrio General Urquiza y la causa recayó en la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

La víctima fue identificada como Camila Merlo, conocida como «La China», una trabajadora sexual que era madre de una niña.

La historia de terror comenzó a revelarse el pasado 16 de noviembre, cuando un perro arrastró una bolsa de residuos hasta una casa que contenía restos humanos. Posteriormente, se realizó una búsqueda por orden de la justicia en un zanjón cercano y el personal de la División Canes, los bomberos y la Policía Judicial hallaron otras partes.

Por el momento, no hay detenidos.