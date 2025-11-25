Incidentes en Capilla del Monte: Dos detenidos tras amenazar a feriantes y policías 

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas luego de protagonizar graves incidentes en la Plaza San Martín de Capilla del Monte. El hecho ocurrió en la tarde del lunes pasado y trascendió que los sujetos amenazaron a quienes se encontraban en la feria de artesanos y agredieron a efectivos policiales con un arma blanca.

Un llamado telefónico alertó de la situación al personal de la Departamental Punilla Norte, que rápidamente identificó a los agresores. En un primer momento, intentaron darse a la fuga y al verse cercados, extrajeron un elemento cortopunzante y amenazaron a los uniformados.

Finalmente, se logró aprehender a los dos jóvenes, de 26 y 31 años, quienes fueron trasladados inmediatamente a la dependencia policial local y quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.