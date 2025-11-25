Intentaron robar una moto y terminaron detenidos tras una persecución en Córdoba

Un operador de Cámaras 911 detectó esta madrugada a dos hombres y un menor manipulando la cerradura de una motocicleta estacionada, lo que derivó en un rápido operativo policial para evitar el robo.

Al advertir la presencia policial, los tres subieron a un automóvil e intentaron escapar por calles del centro de Córdoba. La persecución finalizó en el puente Centenario, donde uno de ellos se arrojó al río en un intento desesperado por huir. El salto le provocó lesiones en ambas piernas, por lo que debió ser asistido.

El vehículo en el que se movían tenía pedido judicial y fue secuestrado junto con tres ganzúas, dos armas blancas, un corta pernos y una maza utilizados para violentar cerraduras.

El Magistrado interviniente dispuso el traslado de los tres detenidos y de los elementos incautados para continuar con las actuaciones.