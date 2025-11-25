Investigan la muerte de un joven en un confuso hecho sobre la Ruta 38

La Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz inició una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 30 años, ocurrida el domingo pasado en una parada de colectivos sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Parque Siquiman. Se ordenaron una serie de pericias y una autopsia sobre el cuerpo y los allegados aseguran que mantuvo un altercado con efectivos policiales.

Samuel Tobares volvía de cumplir su jornada laboral en un hotel carlospacenses, se bajó del colectivo alrededor de las 21,30 horas y cruzó la ruta con destino a su hogar. Fue en ese preciso momento en que habría sido abordado por los uniformados y se habría desatado una confusa situación que derivó en un desenlace fatal.

Testigos y vecinos contaron que Tobares fue controlado por los policías y que se produjo un intenso forcejeo.

La causa ha sido caratulada como muerte de etiología dudosa y recayó en el fiscal Ricardo Mazzuchi, quien aguarda los resultados preliminares de la morgue judicial.

El jefe comunal de Parque Siquiman, Mario Sariago, expresó en diálogo con los medios: «Estamos todos esperando que esto se resuelva lo más pronto posible. Es un hecho lamentable y está bajo secreto de sumario (...) Sería una imprudencia de mi parte decir si hubo violencia o no porque está todo bajo secreto de sumario, hay varias versiones y la familia necesita saber la verdad».